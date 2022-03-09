Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму новому зверненні 9 березня, передає 24 канал.

Важливо Президент Зеленський звернувся до українців 9 березня: головні тези

За словами українського лідера, танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону.

Що може бути більш принизливе для окупантів? Ми будемо бити ворога його ж зброєю на додачу до нашої,

– зазначив Зеленський.

Зауважимо, що раніше українські бійці неодноразово "віджимали" техніку у ворога. Це неабияк деморалізує армію противника.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

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