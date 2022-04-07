Будем бороться, – Зеленский не допускает сдачи городов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться, пока не восстановит свою территориальную цельность. Об этом глава государства сказал в контексте того, готова ли Украина отдать определенные города, будет ли там продолжаться война до полного восстановления контроля украинской власти.

Зеленский: Происходящее на юге Украины – большая ошибка

В интервью индийскому СМИ Republic Media Network Зеленский заверил, что Украина будет бороться за города на юге и востоке Украины. Речь идет об Одессе, Мариуполе, Харькове и других городах.

Кстати Зеленский ответил, нужны ли гарантии безопасности еще до встречи с Путиным

В любом случае, мы будем бороться за все эти города. И сегодня Одесса полностью наша, и она не оккупирована. И сегодня, как я сказал, в Мариуполе идут бои. Там самая сложная ситуация. Бороться мы будем, пока не восстановим свою территориальную целостность,

– сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский назвал "большой ошибкой" происходящее на юге Украины. Там, по словам президента, российские военные убивают местную власть.

"В целом, это большая ошибка то, что происходит с югом. В тех городах, куда зашли оккупанты, они убивают местные власти, потому что люди не хотят другую власть. Люди не отдают своих местных руководителей. Они их просто бросают в подвалы или пытают. Мы уже потеряли многих местных лидеров", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что местные жители протестуют против того, кого пытается поставить Россия, поскольку оккупанты убили мэров, которых выбрали люди.

Стоит знать – Оккупанты готовят провокацию в Херсоне, – военный эксперт