Тем временем украинские власти не оставляют попыток организовать помощь находящимся в городе людям. Детальнее о зеленых коридорах рассказал в прямом эфире телеканала "Рада" министр внутренних дел Вадим Денисенко, информирует 24 канал.

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Мариуполь – главная цель Путина

К сожалению, пока что главная цель Кремля – не допустить гуманитарных коридоров в сторону Украины. То, что мы сейчас наблюдаем относительно Мариуполя – это личное указание Путина. Таким образом он заставляет город сдаться.

В то же время, украинская сторона делает все, что от нее зависит, – отметил Денисенко, – однако сейчас все в руках одного человека. И это – Путин.

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