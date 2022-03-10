Оккупанты продолжают настаивать на том, что полное прекращение огня возможно после выполнения требований Путина. Подобные требования, когда Украину шантажируют захватом ядерных объектов, бомбардировкой роддомов и больниц, являются не просто военным преступлением, но и международным террором.

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Судя по всему, прекращать этот террор кремлевский фюрер не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока у него не останется достаточно сил и средств.

Зачем россиянам разговоры о зеленых коридорах

Россияне продолжают рассказывать о том, что "они ни в чем не виноваты", несмотря на крайне циничные действия в Украине. Лавров вообще говорит, что "Россия ни на кого не нападала".

Путин и его клика пытаются казаться всему миру миротворцами и жертвами мятежа. Конечно, без каких-либо успехов.

При этом оккупанты на переговорах отмечают важность гуманитарных коридоров, но фактически каждый день обстреливают гражданских и блокируют колонны автобусов с людьми.

Дело в том, что военные преступники понимают одну истину: украинские военные не применяют артиллерию без уверенности безопасности для мирных людей. Поэтому россиянам нужен живой щит.

Именно поэтому оккупанты и действуют согласно своей тактике: говорят о мире и наносят бомбовые удары.

Постоянными срывами гуманитарных и зеленых коридоров, а также расстрелами мирных людей террористы пытаются давить на власть Киева, а также запугать заложников. Чтобы те жили в состоянии гуманитарной катастрофы, не верили в то, что пребывание в подвалах безопаснее, чем попытка уехать.

Путину нужно перемирие

Хотя тактика устрашения людей, убийства мирного населения и постоянные обстрелы не прекращается, военные России вполне понимают, что им крайне необходимо хотя бы затишье. Украинская армия не дает оккупантам закрепиться на позициях, сформировать линию фронта и реально взять под контроль какие-либо населенные пункты.

За все дни войны, как утверждают источники 24 канала в разведке, захватчики фактически продвинулись в некоторые населенные пункты по трассе, но не оставили в своем тылу почти ничего. Их фланги оголены, а колонны с поставкой топлива, боеприпасов и едой являются лакомой целью для ВСУ и терробороны. Поэтому передовые подразделения оккупантов почти во всех направлениях страдают от недостатка самого необходимого. Исключением являются группировки в киевской агломерации и ближайшие позиции российской армии на Херсонщине, оккупанты сформировали короткое логистическое плечо. Однако и на этих участках у россиян много проблем.

Перемирие для Путина означает возможность подтянуть свое тыловое обеспечение, наладить подвоз мобилизованных сил и доукомплектацию разбитых батальонно-тактических группировок. Однако российские генералы считают, что они смогут сделать это даже без политических договоренностей. Поэтому во время переговоров Лавров и сорвал инициативу об остановке боевых действий.

Любое затишье на фронте для Украины – возможность спасения гражданских, а для России – подготовка к дальнейшим военным действиям. Однако если бы не наличие мирных жителей в зонах боевых действий, бойцы ВСУ уже давно разбили бы оккупантов. Поэтому выезд всех граждан из Ирпеня, Бучи, Ворзеля и других населенных пунктов Киевщины развязывает руки артиллерии и авиации, что значительно ускорит победу.

Затишье для уничтожения трупов

Не меньшей проблемой для командования оккупационной армии является огромное количество трупов на территории Украины. Конечно, генералам наплевать на своих солдат, но обычным захватчикам мотивации подобная ситуация не придает. Кроме того, тысячи тел погибших оккупантов требуют их матери, поскольку без гроба им не платят компенсацию за убитого сына.

Также командованию орков мешает, что украинцы массово выкладывают в сеть фото и видео с останками захватчиков. Несмотря на все попытки кремлевских оккупантов скрыть потери, огромное количество россиян узнало о куче убитых именно благодаря украинским информационным войскам.

Из-за совокупности всех этих факторов оккупанты вынуждены уничтожать тела тех, кого смогли собрать с поля боя. Недалеко от Крыма в Херсонской области для этого обустроили огромные ямы, которые превращают в массовые могилы. Чтобы солдат было труднее идентифицировать, оккупанты их сжигают. Кроме того, круглосуточно работают мобильные крематории на границе с Беларусью. Тех, кого уже вывезли, но не успевают сжечь, переправляют либо в Россию напрямую, либо через РБ. Однако даже эти меры не способны остановить поток гробов в страну-агрессор, вполне способной послужить для многих россиян холодным душем.