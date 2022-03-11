Тим часом українська влада не залишає спроб організувати допомогу людям, які перебувають в місті. Детальніше про зелені коридори розповів у прямому ефірі телеканалу "Рада" міністр внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує 24 канал.

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Маріуполь – головна ціль Путіна

На жаль, поки що головна ціль Кремля – не допустити гуманітарних коридорів в бік України. Те, що ми зараз спостерігаємо щодо Маріуполя – це особиста вказівка Путіна. Таким чином він примушує місто здатися.

Водночас українська сторона робить все, що від неї залежить, – зазначив Денисенко, – проте зараз все в руках однієї людини. І це – Путін.

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