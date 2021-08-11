Будем дружить, – Козак после встречи с Санду заявил о потеплении отношений России и Молдовы

Дмитрий Козак 11 августа встретился с Майей Санду. После этого кремлевский политик заявил, что можно ожидать потепления отношений Молдовы и России.

Заместитель главы администрации Путина рассказал, что их разговор с президентом Молдовы вышел "конструктивным и доброжелательным".

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О чем говорили

По словам Козака, обсудили весь перечень двусторонних вопросов. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне по темам, которые вызывают беспокойство у Молдовы и России.

Темы разговора:

Приднестровье,

утилизация боеприпасов,

сотрудничество по вопросам взаимной торговли,

беспошлинная торговля и снятие ограничений,

газовая проблема.

Будем дружить точно. И сотрудничать точно,

– отметил Козак.

Санду хотела поговорить с Путиным

Ранее президент Молдовы заявляла, что намерена поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о выводе войск из Приднестровья. Кроме того, собираются поднять и другие темы.

Также с Путиным Санду хотела обсудить те же вопросы, что и с Козаком.