Будем дружить, – Козак после встречи с Санду заявил о потеплении отношений России и Молдовы
Источник:Newsmaker
Дмитрий Козак 11 августа встретился с Майей Санду. После этого кремлевский политик заявил, что можно ожидать потепления отношений Молдовы и России.
Заместитель главы администрации Путина рассказал, что их разговор с президентом Молдовы вышел "конструктивным и доброжелательным".
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О чем говорили
По словам Козака, обсудили весь перечень двусторонних вопросов. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне по темам, которые вызывают беспокойство у Молдовы и России.
Темы разговора:
- Приднестровье,
- утилизация боеприпасов,
- сотрудничество по вопросам взаимной торговли,
- беспошлинная торговля и снятие ограничений,
- газовая проблема.
Будем дружить точно. И сотрудничать точно,
– отметил Козак.
Санду хотела поговорить с Путиным
Ранее президент Молдовы заявляла, что намерена поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о выводе войск из Приднестровья. Кроме того, собираются поднять и другие темы.
Также с Путиным Санду хотела обсудить те же вопросы, что и с Козаком.