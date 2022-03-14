"Будем гнать к границе с невероятной яростью": военный c Javelin передал приветствие врагу

Украинский защитник, держа в руках Javelin, обратился к российским захватчикам. Военный подчеркнул, что украинцы с невероятной яростью будут гнать врага к границе.

Армейцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с оружием в руках передали приветствие оккупантам.

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Украинский защитник из Javelin в руках обратился к россиянам

Дорогие военные-кацапы, русские, москали, гниды, падлы, как вас там еще назвать. Как у вас нет ума и вы к нам претесь, мы всегда рады с этой штучкой вас поздравить,

– сказал военный.

В руках он держал Javelin. "Будем гнать к границе с невероятной яростью", – подписали видеоролик в Сухопутных войсках.

Напомним, давать отпор российским захватчикам готовы как военные и территориальная оборона, так и мирное население. Об этом свидетельствуют многочисленные акции в городах Украины, в частности во временно оккупированных. Там люди с украинской символикой не боятся идти на вооруженных русских и прогонять их с родной земли.

Военные с оружием в руках передают поздравления россиянам: смотрите видео