Будем гнать оккупантов даже голыми руками, – в Херсонском облсовете о возможном "референдуме"

Вражеские силы угрожают провести фейковый "референдум" по созданию квазиреспублики в Херсонской области. В областном совете оккупантам дали четкий ответ, что Херсонщина является неотъемлемой частью Украины.

Это решение поддержали также горожане, которые массово вышли на митинг. Об этом в эфире 24 канала отметил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Актуально На Херсонщине оккупанты снова хотят провести фейковый "референдум", – Генштаб ВСУ

Однако враг снова попытается продвигать эту идею. Как подчеркнул Хлань, херсонцы не будут признавать никаких сторонников Путина.

Херсонцы будут гнать в шею оккупантов даже голыми руками,

– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Напомним, после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией Давид Арахамия заверил, что о никаких референдумах в условиях военного времени говориться не может, для этого нужен мир.

В Херсонском облсовете ответили о возможном "референдуме" оккупантов: смотрите видео