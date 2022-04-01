Будем гнать оккупантов даже голыми руками, – в Херсонском облсовете о возможном "референдуме"
Вражеские силы угрожают провести фейковый "референдум" по созданию квазиреспублики в Херсонской области. В областном совете оккупантам дали четкий ответ, что Херсонщина является неотъемлемой частью Украины.
Это решение поддержали также горожане, которые массово вышли на митинг. Об этом в эфире 24 канала отметил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Однако враг снова попытается продвигать эту идею. Как подчеркнул Хлань, херсонцы не будут признавать никаких сторонников Путина.
Херсонцы будут гнать в шею оккупантов даже голыми руками,
– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.
Напомним, после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией Давид Арахамия заверил, что о никаких референдумах в условиях военного времени говориться не может, для этого нужен мир.
В Херсонском облсовете ответили о возможном "референдуме" оккупантов: смотрите видео