Будем "юбилей" – 100 сбитых самолетов: ВВС противника меняет тактику из-за колоссальных потерь

Ежедневно российская авиация несет потери в войне против Украины. Оккупанты теперь вынуждены думать о том. как изменить тактику, чтобы сократить количество сбитых самолетов и вертолетов.

Украинские военные вскоре отметят юбилей – 100 сбитых российских самолетов. По состоянию на утро 18 марта таких было 93. Хотя уже после этого стало известно, что в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

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Хотя сбитых самолетов может быть сотня.

"Когда подтвердятся новые данные, получим "юбилей" – 100 сбитых самолетов", – сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

При этом для вторжения в Украину Россия подготовила 450 самолетов. Так что почти четверть уже уничтожена.

Несколько лучше ситуация с уничтожением вражеских вертолетов. Там украинские военные уже давно пересекли отметку в "100" – по состоянию на 18 марта наши защитники "приземлили" 112 вертолетов. А это почти половина из того, что подготовили оккупанты для войны (250 вертолетов).

По данным командования Воздушных Сил ВСУ, вражеская авиация меняет тактику, потому что несет колоссальные потери.

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