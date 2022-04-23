Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры об обмене пленными и открытии гуманитарных коридоров будут идти постоянно. сообщает 24 канал.

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Подоляк разъяснил слова президента о прекращении переговоров с Россией

Подоляк рассказал, как происходит переговорный процесс. По его словам, в рамках съезда делегаций есть несколько переговорных столов.

На одном из них лежит политическая карта, на другом – карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные.

– подчеркнул советник.

Он добавил, что на этом блоке поднимаются вопросы обмена пленными, гуманитарных коридоров, возможности вывести наших людей с временно оккупированных территорий.

Когда президент говорит о прекращении переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей или всех остальных, кроме гуманитарной,

– отметил Подоляк.

Советник подчеркнул, что наши люди не должны почувствовать, что их покинули.