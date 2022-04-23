Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що переговори про обмін полоненими і відкриття гуманітарних коридорів йтимуть постійно. повідомляє 24 канал.

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Подоляк роз'яснив слова президента щодо припинення переговорів з Росією

Подоляк розповів, як саме відбувається переговорний процес. За його словами, в рамках з'їзду делегацій є кілька столів перемовин.

На одному з них лежить політична карта, на іншому – карта врегулювання з точки зору виходу з війни, але є ще окремі карти, гуманітарні,

– підкреслив радник.

Він додав, що у цьому блоці підіймаються питання обміну полоненими, гуманітарних коридорів, можливості вивести наших людей з тимчасово окупованих територій.

Коли президент говорить про припинення переговорного процесу, безумовно, мається на увазі повна зупинка політичної складової, або всіх інших, крім гуманітарної,

– зазначив Подоляк.

Радник наголосив що наші люди не повинні відчути, що їх не покинули.

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