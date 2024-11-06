Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию речи Камалы Харрис. Все главные тезисы речи Харрис мы собрали в одном материале.

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Что сказала Камала Харрис о Трампе

Понимаю весь спектр эмоций, но нужно принять результаты выборов. Сегодня я говорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы ему будем помогать в переходный период и мы мирным путем передадим власть,

– сказала она.

Принятие поражения на выборах вице-президент назвала фундаментальным принципом американской демократии. Она объяснила: тот, кто хочет получить доверие людей, должен уважать их выбор. Ведь "мы преданы Конституции и нашей совести, а не президенту или партии".

"Хотя я сейчас уступаю в победе, но я не уступаю в борьбе за свободу, возможности, справедливость и достоинство для всех людей! Борьбе за идеалы, которые отражают Америку в ее лучшем виде", – подчеркнула Харрис.

Она вспомнила борьбу против вооруженного насилия и против запрета на аборты. И сказала, что все имеют равные права, где бы они ни родились и кем бы ни были.

По словам Харрис, эта борьба будет не только в судах, но и в обычной жизни.

Молодежи, которая сейчас меня смотрит: можно чувствовать печаль и разочарование, но все будет хорошо! Иногда борьба требует времени, но это не значит, что мы не победим. Никогда не сдавайтесь, продолжайте делать мир лучше! Не отчаивайтесь! Время засучить рукава и организоваться! Закон истории справедлив для всех, в темные времена лучше видны звезды,

– подытожила Камала Харрис.