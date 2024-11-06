Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію промови Камали Гарріс. Усі головні тези промови Гарріс ми зібрали в одному матеріалі.

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Що сказала Камала Гарріс про Трампа

Розумію весь спектр емоцій, але потрібно прийняти результати виборів. Сьогодні я говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідний період і ми мирним шляхом передамо владу,

– сказала вона.

Прийняття поразки на виборах віцепрезидентка назвала фундаментальним принципом американської демократії. Вона пояснила: той, хто хоче здобути довіру людей, має шанувати їхній вибір. Адже "ми віддані Конституції і нашому сумлінню, а не президенту чи партії".

"Хоча я зараз поступаюся перемогою, та я не поступаюся боротьбою за свободу, можливості, справедливість і гідність для всіх людей! Боротьбою за ідеали, які відображають Америку в її найкращому вигляді", – наголосила Гарріс.

Вона згадала боротьбу проти збройного насильства та проти заборони на аборти. І сказала, що всі мають рівні права, де б вони не народилися і ким би не були.

За словами Гарріс, ця боротьба буде не тільки в судах, але і в звичайному житті.

Молодь, яка зараз мене дивиться: можна відчувати сум і розчарування, але все буде добре! Інколи боротьба потребує часу, але це не означає, що ми не переможемо. Ніколи не здавайтеся, продовжуйте робити світ краще! Не впадайте у відчай! Час закасати рукави та організуватися! Закон історії справедливий для всіх, у темні часи краще видно зорі,

– підсумувала Камала Гарріс.