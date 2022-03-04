Будем работать с западными партнерами и выйдем на концепцию закрытого неба – Подоляк

Российская авиация обстреливает гражданских украинцев, поэтому наше государство просит НАТО закрыть небо. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал работу над этим вопросом.

Подоляк в эфире одного из телеканалов объяснил, что закрытие неба нужно для того, чтобы остановить войну. По его словам, это поможет снизить проблемы у гражданского населения.

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