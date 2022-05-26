Окончательного ответа, как и почему это произошло, пока нет. Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Обратите внимание Вся военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке, – ОП
Этим вопросом займутся после войны
По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областям.
Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – это будет предметом выяснения,
– подчеркнул Данилов.
Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после войны.
"Решение по подготовке Украины к войне было принято вовремя"
"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", – отметил секретарь СНБО.
Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-либо могли быть другие мнения и другие действия. "С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – добавил Данилов.
Эксклюзивное интервью с Даниловым: смотрите видео
Какая сейчас ситуация в Херсонской области
- Ситуация в Херсонской области остается стабильно критичной. В регионе в частности углубляется гуманитарный кризис, ведь нужных лекарств нет.
- Оккупационные власти вынуждают ставить ценники в рублях и в гривнах и шантажируют продавцов. Тем, кто отказывается выполнять приказы, угрожают закрытием.
- Захватчики массово грабят все, что могут вывезти. В сети опубликовали видео с чередой грузовиков из Херсонской области в Крым.
- Владимир Путин подписал приказ о раздаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье. В Министерстве иностранных дел осудили это очередное циничное решение Кремля.
- Кроме того, российские военные в Херсонской области спровоцировали энергетический кризис. Они нагло уничтожили солнечные батареи и ветряные мельницы. Активисты утверждают, что Россия хочет утопить херсонцев в бедности.
- Между тем, на рынках временно оккупированного Севастополя появились овощи и ягоды с подписью "из Херсона".