Окончательного ответа, как и почему это произошло, пока нет. Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Обратите внимание Вся военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке, – ОП

Этим вопросом займутся после войны

По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областям.

Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – это будет предметом выяснения,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после войны.

"Решение по подготовке Украины к войне было принято вовремя"

"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", – отметил секретарь СНБО.

Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-либо могли быть другие мнения и другие действия. "С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – добавил Данилов.

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Какая сейчас ситуация в Херсонской области