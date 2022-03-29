"Будем с вами до победы": ведущие 24 канала призывают помочь информационному фронту

Уже второй месяц, днем и ночью 24 канал работает, чтобы вы, наши зрители и читатели, знали все о невероятных украинцах, которые защищают каждый клочок своей земли от российских захватчиков. Но наш информационный фронт нуждается в вашей помощи.

Ранним утром 24 февраля наша жизнь изменилась, в наш дом пришла беда. Наши города в огне, наши дети в слезах, а в наших сердцах – боль и ярость.

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"Будем с вами до победы": помогите 24 каналу – смотрите видео

Все мы – бойцы, каждый на своем фронте

Ведущая Екатерина Соляр обратилась к украинцам, отметив, что за время полномасштабной войны каждый из нас многое потерял, но никто не остался один. Мы теперь точно знаем, кто нам друг, а кто только притворялся таким. Мы стали одним целым. Мы ежедневно воюем, волонтерим, возводим баррикады, роем траншеи, вывозим из-под обстрелов, готовим на всех и считаем дни нашей победы.

Мы уже выиграли. Нам осталось только вычистить эту дрянь с нашей земли,

– говорит Екатерина Соляр.

Нам всем кажется, что мы делаем недостаточно, мало помогаем и могли бы делать еще больше. Но это не так.

"Если вы в армии, вы точно на своем месте, если волонтерите – то не мало, если вы мама и ваши дети в безопасности – вы уже большая молодчина", – не сомневается ведущая.

Наша борьба – это не спринт, а продолжительный марафон. Мы должны рассчитывать свои силы и делать все возможное каждый на своем месте.

Поле боя команды 24 канала – это информационный фронт. Наш марафон идет с первого дня войны. "Мы будем с вами до последнего, до нашей победы", – уверяет Соляр.

Нуждаемся в вашей помощи

Но для информационной борьбы мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Из-за войны канал потерял всю рекламу, и наши ресурсы заканчиваются. Мы знаем, что вы с нами, мы получаем ваши слова поддержки со всего мира. Если наша работа вам важна, поддержите нас любой суммой.

"Но не надо отдавать последнее, сначала позаботьтесь о своих родных и тех, кто нас защищает", – призывает ведущая.

Мы очень на вас рассчитываем! Вместе победит, а потом отстроим свою мечту!

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