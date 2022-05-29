Будем защищать свою землю до последнего, – Зеленский показал проникновенные фото с Харьковщины

Россияне повредили в Харькове и области 2229 домов. Пострадали города и села, но украинским защитникам удалось освободить от захватчиков большую часть территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил Харьковскую область. Он опубликовал фото из поездки.

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"В этой войне кафиры пытаются выжать хоть какой-то результат для себя. Но им уже давно следует понять, что мы будем защищать свою землю до последнего. У них нет никаких шансов. Мы будем бороться и обязательно победим", - написал президент.



Зеленский приехал на Харьковщину / Фото с телеграммы Владимира Зеленского



Президент побывал на передовой / Фото с телеграммы Владимира Зеленского



Дорога в Харьковской области / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Обещает построить Харьков

Зеленский побывал на передовой и осмотрел разрушенные дома Харькова. В частности он побывал в Салтовском районе. Эту территорию враги атаковали больше всего. В северных и восточных микрорайонах города оккупанты уничтожили 30,2% от всего жилого фонда. Президент заверил, что все построят и наполнят жизнью.



Президент пообещал восстановить Харьковщину / Фото с телеграммы Владимира Зеленского



Зеленский осмотрел разрушенные дома / Фото с телеграммы Владимира Зеленского



Россияне разрушили на Харьковщине более 2 тысяч зданий / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

О чем общался с руководителями области и города

Также президент провел рабочее совещание по положению дел в Харьковской области и городе с главой областной военной администрации Олегом Синегубом, городским головой Игорем Тереховым и представителями военного командования и правоохранителями. По словам Зеленского, сейчас смысл уменьшить использование панельных домов. Он предложил заменить их на более надежные и новые.

Если уж так случилось и у нас война, то стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что жилье следует строить с укрытиями. Для этого Украина будет искать деньги и кредитные линии.

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