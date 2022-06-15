Будем ждать, – Зеленский поблагодарил США за выделение 1 миллиарда долларов

15 июня 2022 , 22:52
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Поддержка партнеров – очень важный фактор в победе Украины над захватчиками. Каждая единица иностранного оружия помогает нашим героям избивать ворота и восстанавливать суверенитет государства.

Соединенные Штаты Америки очень мощный партнер Украины в борьбе с российскими захватчиками. Благодаря постоянной поддержке друзей, ВСУ держат оборону и эффективно ломают все планы врага.

Важное тема Украина получит больше оружия: Зеленский пообщался с Байденом и Джонсоном

Очередная помощь от США

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська