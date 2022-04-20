Как будет идти богослужение на Пасху в храмах Кривого Рога и на освобожденной Херсонщине

В Кривом Роге и районе, в освобожденной Херсонской области богослужение на Пасху будет утром. Ночью литургии не будет.

Комендантский час тоже будет действовать. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 20 апреля.

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В храмах ночью богослужения не будет. Богослужение начнется в 05:30 утра. Это отвечает всем канонам, Владыки всех конфессий благословили,

– написал Вилкул.

Возле церквей будет усилена охрана. Вход на территорию храмов с оружием запрещен. Коммунальный транспорт 24 апреля будет работать с 05:00 утра.

Комендантский час в ночь на 24 апреля будет действовать с 22.00 до 05.00, как и в обычный день.

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