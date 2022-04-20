Комендантська година теж діятиме. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 20 квітня.

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У храмах уночі богослужіння проводитись не буде. Богослужіння розпочнеться о 05.30 ранку. Це відповідає всім канонам, Владики всіх конфесій благословили,

– написав Вілкул.

Біля церков буде посилена охорона. Вхід на територію храмів зі зброєю заборонений. Комунальний транспорт 24 квітня працюватиме з 05.00 ранку.

Комендантська година в ніч проти 24 квітня діятиме з 22.00 до 05.00, як і звичного дня.

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