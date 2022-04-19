Євген Єнін запевнив, що зроблено все, щоб забезпечити з одного боку – бажання вірян, оскільки це є одне з ключових християнських свят. А з іншого боку – максимально підстрахуватися щодо безпекових ризиків.

Важливо Це небезпечно, – у Харкові застерегли про найризикованіші місця під час Великодня

За його словами, це необхідно, адже є інформація про можливі провокації російськими спецслужбами та диверсійно-розвідувальними групами.

"Саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки, аби уникнути непотрібних провокацій", – додав Єнін.

Які провокації можуть статися

Євген Єнін повідомив, що можуть бути зриви богослужінь в окремих храмах. Саме тому вибухотехніки перевірять усі храми на предмет можливих замінувань.

"Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Особливо – в період масового приходу прихожан", – підсумував Єнін.

Дізнайтесь більше – окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами: дивіться відео