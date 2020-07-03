Нардеп из "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что не верит в политическое давление на экс-главу НБУ Якова Смолия. По ее словам, если бы давление действительно было, нужно было идти в правоохранительные органы. Следовательно, если бы Смолий назвал человека, который давил, то смогли бы найти и статью для этого человека.

Такое мнение "слуга народа" выразила в эфире 24 канала в программе "Есть вопросы".

Актуально Смолий подтвердил, что ушел в отставку после разговора с Зеленским

Убедил ли вас Яков Смолий в том, что его отставка вызвана политическим давлением?

Не убедил. Ему неоднократно ставились вопросы, в том числе и в зале заседаний. И вчера (2 июля – 24 канал) на комитете мы пытались розобраться, кто же все-таки тот человек или люди, которые совершали это политическое давление, и почему человек, который возглавляет совершенно независимый орган, не пошел, например, в правоохранительные органы и не пожаловался. Поэтому, если человек не может назвать, кто и при каких обстоятельствах оказывал давление, – то мы можем говорить, что это просто причина, чтобы встать и уйти.

Политическое давление – это не уголовный и даже не административный поступок? Какие правоохранительные органы?

Потому что если давление политическое – это можно квалифицировать как превышение властных полномочий, злоупотребление своим служебным положением. Можно любую статью найти, чтобы человек был, понимаете. А так – кто-то оказывал какое-то давление. НБУ – вполне независимый, и это единственный, наверное, в Украине орган, который сам определяет и свою политику, и фискальную политику государства. Поэтому здесь говорить о каком-либо давлении – это оксиморон.

Это очень интересный ответ – был бы человек, то можно найти статью.

Ну вы же тоже гумилевские вопросы задавали – кто виноват и что делать. Вот я вам по-сталински и отвечаю.

Смотрите видео: интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк и Ярославом Юрчишиным

Отставка Смолия: кратко о главном