Будет человек, будет и статья: Василевская-Смаглюк потрясла позицией в отношении Смолия
Нардеп из "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что не верит в политическое давление на экс-главу НБУ Якова Смолия. По ее словам, если бы давление действительно было, нужно было идти в правоохранительные органы. Следовательно, если бы Смолий назвал человека, который давил, то смогли бы найти и статью для этого человека.
Такое мнение "слуга народа" выразила в эфире 24 канала в программе "Есть вопросы".
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Убедил ли вас Яков Смолий в том, что его отставка вызвана политическим давлением?
Не убедил. Ему неоднократно ставились вопросы, в том числе и в зале заседаний. И вчера (2 июля – 24 канал) на комитете мы пытались розобраться, кто же все-таки тот человек или люди, которые совершали это политическое давление, и почему человек, который возглавляет совершенно независимый орган, не пошел, например, в правоохранительные органы и не пожаловался. Поэтому, если человек не может назвать, кто и при каких обстоятельствах оказывал давление, – то мы можем говорить, что это просто причина, чтобы встать и уйти.
Политическое давление – это не уголовный и даже не административный поступок? Какие правоохранительные органы?
Потому что если давление политическое – это можно квалифицировать как превышение властных полномочий, злоупотребление своим служебным положением. Можно любую статью найти, чтобы человек был, понимаете. А так – кто-то оказывал какое-то давление. НБУ – вполне независимый, и это единственный, наверное, в Украине орган, который сам определяет и свою политику, и фискальную политику государства. Поэтому здесь говорить о каком-либо давлении – это оксиморон.
Это очень интересный ответ – был бы человек, то можно найти статью.
Ну вы же тоже гумилевские вопросы задавали – кто виноват и что делать. Вот я вам по-сталински и отвечаю.
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Отставка Смолия: кратко о главном
- Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Однако ранее он заявлял о намерении оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года. Нацбанк он возглавил в марте 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- В АП отреагировали на такие заявления и отметили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения Украины с МВФ. Нардеп выразил мнение, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.
- После заявления Смолия об отставке гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. По его мнению, власть в Украине действует противоположно тому, как это делают инвесторы.
- Среди наиболее вероятных кандидатов на должность нового главы НБУ – Кирилл Шевченко, глава правления "Укргазбанка".
- 3 июля ВРУ проголосовала за отставку Смолия. Обязанности главы НБУ будет исполнять первая заместительница Смолия – Екатерина Рожкова.