Буде людина, буде і стаття: Василевська-Смаглюк приголомшила позицією щодо Смолія
Нардепка зі "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що не вірить у політичний тиск щодо ексглави НБУ Якова Смолія. За її словами, якби тиск справді був, потрібно було йти у правоохоронні органи. Відтак, якби Смолій назвав людину, яка тиснула, то змогли б знайти і статтю для цієї людини.
Таку думку "слуга народу" висловила в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання".
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Чи переконав вас Яків Смолій в тому, що його відставка спричинена політичним тиском?
Не переконав. Йому неодноразово ставилися питання, зокрема і в залі засідань. І вчора (2 липня – 24 канал) на комітеті ми намагалися розібратися, хто ж все-таки та людина чи люди, які чинили цей політичний тиск, і чому людина, яка очолює абсолютно незалежний орган не пішла, наприклад, в правоохоронні органи і не поскаржилася. Тому якщо людина не може назвати хто та за яких обставин чинив тиск – то ми можемо говорити, що це просто причина, щоби встати і піти.
Політичний тиск – це не кримінальний і навіть не адміністративний вчинок? Які правоохоронні органи?
Тому що якщо тиск політичний – це можна кваліфікувати як перевищення владних повноважень, зловживання своїм службовим становищем. Можна будь-яку статтю знайти, аби людина була, розумієте. А так – хтось якось чинив якийсь тиск. НБУ – цілком незалежний, і це єдиний, мабуть, в Україні орган, який сам визначає і свою політику і фіскальну політику держави. Тому тут говорити про будь-який тиск – це оксиморон.
Це дуже цікава відповідь – що була б людина, то можна знайти статтю.
Ну ви ж теж гумільовські запитання ставили – хто винен і що робити. От я вам по-сталінськи і відповідаю.
Дивіться відео: інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк та Ярославом Юрчишиним
Відставка Смолія: коротко про головне
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Однак раніше він заявляв про намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В ОП відреагували на такі заяви та зазначили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини України з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Після заяви Смолія про відставку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.
- Серед найбільш імовірних кандидатів на посаду нового голови НБУ – Кирило Шевченко, голова правління "Укргазбанку".
- 3 липня ВРУ проголосувала за відставку Смолія. Обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.