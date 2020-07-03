Нардепка зі "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що не вірить у політичний тиск щодо ексглави НБУ Якова Смолія. За її словами, якби тиск справді був, потрібно було йти у правоохоронні органи. Відтак, якби Смолій назвав людину, яка тиснула, то змогли б знайти і статтю для цієї людини.

Таку думку "слуга народу" висловила в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання".

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Чи переконав вас Яків Смолій в тому, що його відставка спричинена політичним тиском?

Не переконав. Йому неодноразово ставилися питання, зокрема і в залі засідань. І вчора (2 липня – 24 канал) на комітеті ми намагалися розібратися, хто ж все-таки та людина чи люди, які чинили цей політичний тиск, і чому людина, яка очолює абсолютно незалежний орган не пішла, наприклад, в правоохоронні органи і не поскаржилася. Тому якщо людина не може назвати хто та за яких обставин чинив тиск – то ми можемо говорити, що це просто причина, щоби встати і піти.

Політичний тиск – це не кримінальний і навіть не адміністративний вчинок? Які правоохоронні органи?

Тому що якщо тиск політичний – це можна кваліфікувати як перевищення владних повноважень, зловживання своїм службовим становищем. Можна будь-яку статтю знайти, аби людина була, розумієте. А так – хтось якось чинив якийсь тиск. НБУ – цілком незалежний, і це єдиний, мабуть, в Україні орган, який сам визначає і свою політику і фіскальну політику держави. Тому тут говорити про будь-який тиск – це оксиморон.

Це дуже цікава відповідь – що була б людина, то можна знайти статтю.

Ну ви ж теж гумільовські запитання ставили – хто винен і що робити. От я вам по-сталінськи і відповідаю.

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