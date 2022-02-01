Будет до 60 тысяч больных в сутки, но нужно сохранять спокойствие, – Ляшко о волне Омикрона
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине – не повод для паники. Действительно, Омикрон более заразен, и мы можем получить до 60 тысяч новых случаев ежедневно.
Также штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, а больше – верхние дыхательные пути. Но нужно сохранять спокойствие и не звонить по телефону в скорую при первых же признаках недомогания.
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Об этом рассказал в телеэфире 31 января глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
Больных будет много, но паниковать не нужно
Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, "к сожалению, прогнозы сбываются". Речь идет о том, что количество новых больных еженедельно растет вдвое. В Украине такая динамика длится уже три недели и еще две недели иначе не будет.
Мы можем дойти до 60 тысяч в сутки (новых инфицированных коронавирусом, – 24 канал),
– еще раз подчеркнул министр.
Относительно особенностей новой волны:
- Меньше людей попадают в больницу, меньше нуждаются в кислородной поддержке.
- Зато больше – получили иммунитет (переболели или вакцинировались).
- Омикрон легче передается, поэтому значительно увеличивается количество новых больных.
- Также этот вирус больше поражает верхние дыхательные пути, но меньше поражает лёгкие.
"Я хотел бы, чтобы мы сохраняли спокойствие. Паника может парализовать любую систему здравоохранения", – отметил при этом министр, и попросил не вызвать скорую для сбивания температуры, ведь это лишний раз нагружает медиков.
Отменят ли в Украине карантин
"О карантине, который снимают в разных странах. Надо смотреть, о каких ограничениях речь", – отметил Ляшко.
- В некоторых странах ограничения были слишком жесткими, нельзя было ходить на улицы без маски и тому подобное. Сейчас это ограничение убирают, например в Ирландии.
- Великобритания же прошла волну Омикрона спокойно, ведь вакцинировала более 80% людей двумя дозами и более 50% – бустерной. Соответственно, может себе позволить экспериментировать с карантинными ограничениями.
Как подчеркнул министр, нужно сначала "достичь их уровня охвата прививками", тогда как у нас только половина взрослого населения вакцинирована.
Когда закончится пандемия
- Появление вакцины против COVID-19
- Появление препаратов прямого противовирусного действия.
- Уменьшение агрессивности штаммов коронавируса.
Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 – как год, в котором может завершиться пандемия,
– убежден Ляшко.
- Но здесь речь о показателях выходных, которые традиционно меньше.
- На прошлой же неделе количество новых случаев COVID-19 превышало 30 тысяч в день и било рекорды.
Напомним:
- 28 января Ляшко уверял, что общенационального локдауна в Украине не будет.
- А двумя днями ранее прогнозировал до 60 тысяч COVID-больных в Украине ежесуточно.
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