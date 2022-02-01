Будет до 60 тысяч больных в сутки, но нужно сохранять спокойствие, – Ляшко о волне Омикрона

Новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине – не повод для паники. Действительно, Омикрон более заразен, и мы можем получить до 60 тысяч новых случаев ежедневно.

Также штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, а больше – верхние дыхательные пути. Но нужно сохранять спокойствие и не звонить по телефону в скорую при первых же признаках недомогания.

Также интересно Топ-5 симптомов Омикрона у вакцинированных

Об этом рассказал в телеэфире 31 января глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Больных будет много, но паниковать не нужно

Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, "к сожалению, прогнозы сбываются". Речь идет о том, что количество новых больных еженедельно растет вдвое. В Украине такая динамика длится уже три недели и еще две недели иначе не будет.

Мы можем дойти до 60 тысяч в сутки (новых инфицированных коронавирусом, – 24 канал),

– еще раз подчеркнул министр.

Относительно особенностей новой волны:

Меньше людей попадают в больницу, меньше нуждаются в кислородной поддержке.

Зато больше – получили иммунитет (переболели или вакцинировались).

Омикрон легче передается, поэтому значительно увеличивается количество новых больных.

Также этот вирус больше поражает верхние дыхательные пути, но меньше поражает лёгкие.

"Я хотел бы, чтобы мы сохраняли спокойствие. Паника может парализовать любую систему здравоохранения", – отметил при этом министр, и попросил не вызвать скорую для сбивания температуры, ведь это лишний раз нагружает медиков.

Отменят ли в Украине карантин

"О карантине, который снимают в разных странах. Надо смотреть, о каких ограничениях речь", – отметил Ляшко.

В некоторых странах ограничения были слишком жесткими, нельзя было ходить на улицы без маски и тому подобное. Сейчас это ограничение убирают, например в Ирландии.

Великобритания же прошла волну Омикрона спокойно, ведь вакцинировала более 80% людей двумя дозами и более 50% – бустерной. Соответственно, может себе позволить экспериментировать с карантинными ограничениями.

Как подчеркнул министр, нужно сначала "достичь их уровня охвата прививками", тогда как у нас только половина взрослого населения вакцинирована.

Когда закончится пандемия

Появление вакцины против COVID-19

Появление препаратов прямого противовирусного действия.

Уменьшение агрессивности штаммов коронавируса.

Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 – как год, в котором может завершиться пандемия,

– убежден Ляшко.

Но здесь речь о показателях выходных, которые традиционно меньше.

На прошлой же неделе количество новых случаев COVID-19 превышало 30 тысяч в день и било рекорды.

Напомним:

Как развитие ситуации с COVID-19 в Украине прогнозировали два месяца назад: смотрите видео