Будет до 60 тысяч больных в сутки, но нужно сохранять спокойствие, – Ляшко о волне Омикрона

1 февраля 2022 , 01:16
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Источник:

"Свобода слова" на ICTV

Новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине – не повод для паники. Действительно, Омикрон более заразен, и мы можем получить до 60 тысяч новых случаев ежедневно.

Также штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, а больше – верхние дыхательные пути. Но нужно сохранять спокойствие и не звонить по телефону в скорую при первых же признаках недомогания. 

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Об этом рассказал в телеэфире 31 января глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Больных будет много, но паниковать не нужно

Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, "к сожалению, прогнозы сбываются". Речь идет о том, что количество новых больных еженедельно растет вдвое. В Украине такая динамика длится уже три недели и еще две недели иначе не будет.

Мы можем дойти до 60 тысяч в сутки (новых инфицированных коронавирусом, – 24 канал),
– еще раз подчеркнул министр.

Относительно особенностей новой волны: 

  • Меньше людей попадают в больницу, меньше нуждаются в кислородной поддержке.
  • Зато больше – получили иммунитет (переболели или вакцинировались).
  • Омикрон легче передается, поэтому значительно увеличивается количество новых больных.
  • Также этот вирус больше поражает верхние дыхательные пути, но меньше поражает лёгкие.

"Я хотел бы, чтобы мы сохраняли спокойствие. Паника может парализовать любую систему здравоохранения", – отметил при этом министр, и попросил не вызвать скорую для сбивания температуры, ведь это лишний раз нагружает медиков. 

Отменят ли в Украине карантин

"О карантине, который снимают в разных странах. Надо смотреть, о каких ограничениях речь", – отметил Ляшко.

  • В некоторых странах ограничения были слишком жесткими, нельзя было ходить на улицы без маски и тому подобное. Сейчас это ограничение убирают, например в Ирландии.
  • Великобритания же прошла волну Омикрона спокойно, ведь вакцинировала более 80% людей двумя дозами и более 50% – бустерной. Соответственно, может себе позволить экспериментировать с карантинными ограничениями.

Как подчеркнул министр, нужно сначала "достичь их уровня охвата прививками", тогда как у нас только половина взрослого населения вакцинирована.

Когда закончится пандемия

  • Появление вакцины против COVID-19
  • Появление препаратов прямого противовирусного действия.
  • Уменьшение агрессивности штаммов коронавируса.

Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 – как год, в котором может завершиться пандемия,
– убежден Ляшко.

Обратите внимание: за 30 января в Украине было выявлено 22 026 новых больных с коронавирусом.
  • Но здесь речь о показателях выходных, которые традиционно меньше.
  • На прошлой же неделе количество новых случаев COVID-19 превышало 30 тысяч в день и било рекорды.

Напомним: 

Как развитие ситуации с COVID-19 в Украине прогнозировали два месяца назад: смотрите видео

 

Автор: Олесь Друкач