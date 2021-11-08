"Будет гарантировать независимость органа": Зеленский подписал закон о НАБУ

Владимир Зеленский 8 ноября подписал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро. Теперь увольнять и назначать главу ведомства будет Кабинет Министров.

Новый документ устранил противоречия между Конституцией и законом о НАБУ. Согласно ему, Бюро является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Это обеспечит гарантии независимости его работы.

Ранее Зеленский отреагировал на одобрение Радой закона о НАБУ

Что предусматривает закон о НАБУ

Директора НАБУ будет назначать комиссия по проведению конкурса. В ее состав войдут шесть человек. Трех из них будет назначать правительство, а остальных трех – предлагать правительству международные организации. Такие кандидаты должны в течение последних 3 лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ предоставлять Украине международную техническую помощь в противодействии коррупции.

Кстати, уволить директора НАБУ можно будет только по конкретным основаниям.

Это будет гарантировать независимость антикоррупционного органа,

– заявил в видеообращении пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Кроме того, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не будут распространяться на НАБУ.

В документе также определены основы организации и проведения внешней независимой оценки эффективности НАБУ. Ее ежегодно будет осуществлять соответствующая комиссия.

Заметим, закон вступает в силу 9 ноября.