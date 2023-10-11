"Эта зима будет гораздо хуже": готова ли Украина к атакам на энергетику, – The Washington Post

В прошлом году 10 октября российская армия нанесла первый массированный удар по украинским энергетическим объектам. Следует быть готовым, что враг снова может нацелиться на уничтожение энергетики.

Россияне уже пытаются массированно атаковать Украину, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре. Очевидно, враг предпринимает аналогичные действия, как и прошлой осенью–зимой, и попытается погрузить нашу страну в темноту.

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Насколько готова Украина к новым атакам на энергетику

Военнослужащий с позывным "Фокс" в комментарии западному изданию заявил, что эта зима будет сложнее. К слову, "Фокс" управляет мобильной зенитной системой германского производства Gepard. Боец напоминает, что в прошлом году было очень много "тяжелых ночей".

Однажды они отправили 20 беспилотников вместе на позиции. Но эта зима будет гораздо хуже,

– сказал "Фокс".

Россия уже предпринимает попытки атаковать украинскую энергетику. Около 3 недель назад враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины 43 ракетами. Силы и средства ПВО сбили не все воздушные цели – 7 ракет попали в энергетические объекты. Тогда в "Укрэнерго" заявили, что это первые удары по энергетике за последние 6 месяцев. После этой атаки премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "этап энергетического террора в этом отопительном сезоне уже начался".

Тысячи специалистов, не покладая рук, работали над тем, чтобы восстановить энергосистему Украины. В основном объекты энергетической инфраструктуры восстановили, однако часть из них пока не работает на полную мощность. По оценкам Программы развития ООН, по состоянию на апрель 2023 года мощность Украины по производству электроэнергии сократилась на 51% по сравнению с уровнем перед вторжением России. Кроме ремонта поврежденных объектов, в Украине также заработал координационный совет МВД. Как заявил Игорь Клименко, работа совета заключается в обеспечении "нормальной жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии".

В The Washington Post отмечают, что вопрос, сможет ли Украина выдержать российские массированные обстрелы и удары по энергетике, в значительной степени зависит от достаточного количества систем ПВО, имеющихся на вооружении ВСУ. Об этом заявил и Владимир Зеленский.

Для нас главное, особенно перед зимой, — усилить ПВО,

– на днях написал Зеленский в соцсети.

Наши партнеры уже над этим трудятся. В частности, администрация Байдена в прошлом месяце объявила о новом пакете помощи, в который вошли системы ПВО, боеприпасы к ним и пулеметы для сбивания беспилотников.

Впрочем, заранее паниковать, что Россия устроит блэкаут, рано. Ведь неизвестно, сколько ракет у российской армии есть в запасе: если их мало, то враг сможет наносить массированные удары только беспилотниками. Также никто точно не знает, будет ли Путин пытаться снова уничтожить энергетическую инфраструктуру. Впрочем, если враг выведет из строя критическую инфраструктуру Украины, то Владимир Зеленский пообещал сделать то же самое и с Россией.

"Зимнее сражение против террора"

Президент Украины во время выступления на заседании "Рамштайна", которое транслировали в эфире телемарафона, подчеркнул, что наша страна должна выиграть "зимнее сражение против террора". Зеленский убежден, что чем сильнее будет Украина в экономическом плане, тем мощнее будет в военном.

Мы должны победить это зимнее сражение против террора. Мы можем его победить. И вместе с тем мы будем бороться за то, каким образом и на чьих условиях эта война завершится,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно унести оружие из рук врага, ведь он может только уничтожать жизнь. Сейчас Россия не имеет экономического или политического влияния, не является донором безопасности или поддерживающей развитие стороной. Зеленский акцентировал, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и многим другим государствам. Поэтому необходимо усиливать системы ПВО в Украине, чтобы российские дроны и ракеты или обломки не падали на территории других стран.