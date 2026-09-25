Об этом говорится в заявлении советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова.
Что говорит "Флэш" о возможной угрозе для интернета в Украине?
Российские войска целенаправленно пытаются разрушить критическую сетевую инфраструктуру. Впрочем, специфика построения украинских сетей делает невозможным полное отключение связи.
"Россияне атакуют на нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина – страна с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (области, города) не останется без интернета", – написал Бескрестнов.
По его словам, в случае попаданий будут возникать лишь локальные проблемы, которые специалисты постараются быстро устранить. В то же время восстановление разрушенных объектов требует значительных средств, что может повлиять на цены для абонентов.
Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета,
– подчеркнул советник президента, призвав не поддаваться панике.
Российские удары по столичным дата-центрам
Как уже сообщалось на нашем сайте, во время вражеских атак в Киеве были повреждены сетевые узлы и критические объекты провайдеров Cityhost , MiroHost и Etherlink.
Ранее мы сообщали, что из-за повреждений инфраструктуры временные перебои также возникали у пользователей операторов UTELS и "Паутины".