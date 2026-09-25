Останется ли Украина без интернета из-за атак России: что сообщает "Флэш"

Украина не останется полностью без доступа к Интернету даже несмотря на массированные атаки России на цифровую инфраструктуру благодаря разветвленной сети каналов. Возможны лишь временные локальные перебои, однако стоимость услуг провайдеров может вырасти из-за затрат на ремонт.

Об этом говорится в заявлении советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова.

Что говорит "Флэш" о возможной угрозе для интернета в Украине?

Российские войска целенаправленно пытаются разрушить критическую сетевую инфраструктуру. Впрочем, специфика построения украинских сетей делает невозможным полное отключение связи.

"Россияне атакуют на нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина – страна с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (области, города) не останется без интернета", – написал Бескрестнов.

По его словам, в случае попаданий будут возникать лишь локальные проблемы, которые специалисты постараются быстро устранить. В то же время восстановление разрушенных объектов требует значительных средств, что может повлиять на цены для абонентов.

Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета,

– подчеркнул советник президента, призвав не поддаваться панике.

Российские удары по столичным дата-центрам

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время вражеских атак в Киеве были повреждены сетевые узлы и критические объекты провайдеров Cityhost , MiroHost и Etherlink.

Ранее мы сообщали, что из-за повреждений инфраструктуры временные перебои также возникали у пользователей операторов UTELS и "Паутины".