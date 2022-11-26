Об этом 24 каналу рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что проблематика сегодня еще существует, всех бытовых потребителей удалось подключить, но самое главное – во время восстановительных работ ни одна больница не прекращала свое функционирование.

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Сергей Братчук говорит, что альтернативные источники были подготовлены, они заработали тогда, когда это было необходимо. У нас есть соответствующие резервы горюче-смазочных материалов и соответствующие запасы воды.

"Следует подчеркнуть, что сейчас говорится уже о подключении бытовых потребителей. К сожалению, сейчас есть определенные микрорайоны и населенные пункты, где еще не все подключены", – говорит он.

Сергей Братчук рассказал, какая ситуация в Одессе на фоне блэкаута: смотрите видео

Будет ли эвакуация из Одессы

Да, есть еще люди, которые без электроэнергии уже 2 суток. Но энергетики делают все возможное и сверхвозможное, чтобы подключить людей. Вчера в Одессе не функционировал электротранспорт, а уже сегодня все вышли на маршруты.

Централизованное водоснабжение уже возобновлено, есть еще определенные проблемы с отоплением, но надеюсь и это сможем решить.

У нас нет такой ситуации, чтобы мы объявляли эвакуацию. Мы понимаем, что вероятность нанесения ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Поэтому мы на каждый выстрел будем отвечать двумя выстрелами – это ВСУ и тыл будет выполнять свой функционал,

– отмечает Братчук.

Мы должны сегодня демонстрировать устойчивость, как наши ребята под Бахмутом.

Как подготовиться к блэкауту