Об этом 24 каналу рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что проблематика сегодня еще существует, всех бытовых потребителей удалось подключить, но самое главное – во время восстановительных работ ни одна больница не прекращала свое функционирование.
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Сергей Братчук говорит, что альтернативные источники были подготовлены, они заработали тогда, когда это было необходимо. У нас есть соответствующие резервы горюче-смазочных материалов и соответствующие запасы воды.
"Следует подчеркнуть, что сейчас говорится уже о подключении бытовых потребителей. К сожалению, сейчас есть определенные микрорайоны и населенные пункты, где еще не все подключены", – говорит он.
Сергей Братчук рассказал, какая ситуация в Одессе на фоне блэкаута: смотрите видео
Будет ли эвакуация из Одессы
Да, есть еще люди, которые без электроэнергии уже 2 суток. Но энергетики делают все возможное и сверхвозможное, чтобы подключить людей. Вчера в Одессе не функционировал электротранспорт, а уже сегодня все вышли на маршруты.
Централизованное водоснабжение уже возобновлено, есть еще определенные проблемы с отоплением, но надеюсь и это сможем решить.
У нас нет такой ситуации, чтобы мы объявляли эвакуацию. Мы понимаем, что вероятность нанесения ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Поэтому мы на каждый выстрел будем отвечать двумя выстрелами – это ВСУ и тыл будет выполнять свой функционал,
– отмечает Братчук.
Мы должны сегодня демонстрировать устойчивость, как наши ребята под Бахмутом.
Как подготовиться к блэкауту
- Оккупанты пытаются превратить Украину в изолированную зону без электроэнергии, воды и газа. Однако, как говорил президент Украины, лучше без света, чем с захватчиками.
- Украинцам нужно быть готовыми к вероятному блэкауту. Нужно запастись едой, павербанками и теплой одеждой.
- Сделать запасы необходимых продуктов нужно немедленно. Лучше всего подойдет еда, которую не нужно готовить и которая не портится.
- Стоит купить фонарик и батарейки к нему, спички и зажигалку, а также запасы питьевой воды на неделю и подготовить техническую воду.
- Радио на батарейках и лекарства тоже могут пригодиться. Не забудьте о теплой домашней одежде, одеялах и пледах, чтобы не мерзнуть холодными зимними вечерами.