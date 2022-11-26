Про це 24 каналу розповів речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що проблематика сьогодні ще існує, всіх побутових споживачів вдалося підключити, але найголовніше – під час відновлювальних робіт жодна лікарня не припиняла свого функціонування.

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Сергій Братчук каже, що альтернативні джерела були підготовлені, вони запрацювали тоді, коли це було необхідно. У нас є відповідні резерви паливно-мастильних матеріалів і відповідні запаси води.

"Варто підкреслити, що зараз мовиться вже про підключення побутових споживачів. На жаль, зараз ще є певні мікрорайони та населені пункти, де ще не всі підключені", – каже він.

Сергій Братчук розповів, якою є ситуація в Одесі на тлі блекауту: дивіться відео

Чи буде евакуація з Одеси

Так, маємо ще людей, які без електроенергії вже 2 доби. Але енергетики роблять все можливе і надможливе, щоб підключити людей. Вчора в Одесі не функціонував електротранспорт, а вже сьогодні всі вийшли на маршрути.

Централізоване водопостачання вже відновили, ще є певні проблеми із опаленням, але сподіваюсь і це зможемо вирішити.

У нас немає на разі такої ситуації, аби ми оголошували евакуацію. Ми розуміємо, що ймовірність нанесення ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Тому ми на кожен постріл будемо відповідати двома пострілами – це ЗСУ і тил буде виконувати свій функціонал,

– зазначає Братчук.

Ми маємо сьогодні демонструвати стійкість, як наші хлопці під Бахмутом.

Як підготуватися до блекауту