Будет ли наказание для тех женщин, которые не станут на военный учет
Теперь женщины могут стать на военный учет по собственному желанию, то есть учет для них добровольный независимо от специальности и профессии.
Лидия Карплюк, адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" рассказала 24 каналу, что при таких условиях, а они будут действовать, как минимум до 1 октября 2023 года, никаких наказаний для женщин, которые не станут на учет, не предусмотрены.
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Следовательно, в настоящее время никакой ответственности к женщинам, которые не стали на военный учет, не может быть применено, так же как и не могут быть ограничены их права выезда за границу на этом основании,
– объяснила Карплюк.
Более того, вероятно, так будет и на постоянной основе, в случае принятия соответствующих изменений в закон.
В то же время, за нарушение правил военного учета и уклонение от него есть риск привлечения женщин к административной ответственности.
И все же, юристы убеждены, что привлечение женщин к ответственности кажется маловероятным.
Дело в том, что на сегодняшний день мы не имеем принятого порядка ведения военного учета женщин и установленных предельных сроков для взятия женщин на военный учет, а потому фактически отсутствует объективная сторона правонарушения – нечего нарушать,
– объясняют юристы.
Мобилизацию женщин отложили
- 21 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6482 "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
- Согласно ему, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных.
- То есть законопроектом предусмотрена добровольная постановка на военный учет для женщин, за исключением медиков.
- С 1 октября 2022 года процедура взятия женщин на военный учет военнообязанных должна была заработать по обновленному перечню специальностей. Но 6 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года.
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