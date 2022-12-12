Есть ли угроза нового наступления из Беларуси: как меняется количество оккупантов на границе

Многие российские военные сейчас находятся на территории Беларуси вроде бы на "учениях". В ГНСУ рассказали, какая ситуация на границе и готовится ли враг к повторному наступлению с севера.

Несмотря на то, что в Институте по изучению войны повторный приступ называют маловероятным Однако Украина и, в частности, Вооруженные Силы должны быть готовы ко всему. Спикер Государственной природной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона констатировал, что Россия не оставит своих захватнических планов.

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Количество оккупантов на границе неизменно

По словам представителя ГНСУ, Украина хорошо помнит, откуда происходило вторжение 24 февраля. Тогда Беларусь "любезно" открыла свою границу, чтобы подразделения России зашли на нашу территорию. Именно поэтому укрепление позиций украинской армии происходит по всей зоне протяженности северной границы – от Волыни и до Чернигова.

В то же время Демченко отметил, что количество вражеских подразделений на территории Беларуси остается неизменным. Кроме того, не меняется характер действий оккупантов, из-за чего приходится говорить об отсутствии на данный момент прямой угрозы вторжения.

Ситуация полностью контролируется. Мы понимаем, что у нашей границы располагается определенное количество подразделений сил Беларуси, но они как и были раньше на "усилении" границы, отмечая, что Украина "является угрозой", так и сейчас,

– сказал он.

Сколько российских "мобиков" на территории Беларуси

Демченко привел статистику Генерального штаба Вооруженных Сил и констатировал, что около 9 тысяч русских военных находятся на территории государства диктатора Лукашенко. Но они не представляют угрозы.

На данный момент ударной группировки, которая была бы сформирована, будь то из подразделений России или с присоединением подразделений Беларуси – нет. То есть нет угрозы, чтобы сейчас произошло вторжение на любом направлении,

– подчеркнул представитель.

Стоит также сказать, что на протяжении включения спикер Госпогранслужбы несколько раз подчеркнул, что Беларусь является тем государством, которое помогает России убивать украинцев. И, несмотря на отсутствие признаков вторжения, следует быть начеку и не терять бдительность.

Напомним, вернейший пес Путина Александр Лукашенко начал проводить подготовку к мобилизации – или так называемое "уточнение данных военного учета". Граждане Беларуси начинают получать "цветные повестки". Это может свидетельствовать, что в скором времени военнообязанных, вероятно, отправят на фронт.