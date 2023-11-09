Европейский комиссар по финансам Йоханнес Хан заявил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, в частности для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на четыре года. Он подчеркнул, что у Венгрии не получится шантажировать ЕС.

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Во время своего выступления перед депутатами Европарламента Йоханнес Хан опроверг слухи, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешта в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 года.

По его словам, у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.

Мы способны найти решения, касающиеся всего 26 стран-членов. С этим могут возникнуть некоторые задержки. Но, в конце концов, нам это удастся. Нас невозможно остановить,

– добавил Хан.

Обратите внимание! В прошлом месяце, в конце октября, правительство Венгрии заблокировало транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Тогда министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться. Будапешт якобы требует правовых гарантий, что венгерский OTP Bank больше не будет включен в перечень международных спонсоров войны.

Заметим, что ранее корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко сообщала, что Йоханнес Хан заявил, что передача замороженных 6,3 миллиарда евро из-за нарушения принципов верховенства права может остаться под угрозой, несмотря на то, что Венгрия продемонстрировала прогресс, но меры не были введены в полном объеме.

Эти средства не поступят в отсутствие выполнения необходимых условий, но если мы увидим желаемые изменения, мы тоже будем действовать. (...) Мы никогда не преследовали цель наказать Венгрию, а лишь обеспечить надежную защиту финансовых интересов Союза от нарушений принципов верховенства права,

– сказал Йоханнес Хан.

Кроме этого, он отмечал, что в Венгрии активно работает орган по вопросам добропорядочности, однако по состоянию на данный момент в Брюсселе не могут дать положительную оценку прогрессу, который сделал Будапешт.

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