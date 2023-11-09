Европейский комиссар по финансам Йоханнес Хан заявил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, в частности для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на четыре года. Он подчеркнул, что у Венгрии не получится шантажировать ЕС.
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Во время своего выступления перед депутатами Европарламента Йоханнес Хан опроверг слухи, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешта в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 года.
По его словам, у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.
Мы способны найти решения, касающиеся всего 26 стран-членов. С этим могут возникнуть некоторые задержки. Но, в конце концов, нам это удастся. Нас невозможно остановить,
– добавил Хан.
Заметим, что ранее корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко сообщала, что Йоханнес Хан заявил, что передача замороженных 6,3 миллиарда евро из-за нарушения принципов верховенства права может остаться под угрозой, несмотря на то, что Венгрия продемонстрировала прогресс, но меры не были введены в полном объеме.
Эти средства не поступят в отсутствие выполнения необходимых условий, но если мы увидим желаемые изменения, мы тоже будем действовать. (...) Мы никогда не преследовали цель наказать Венгрию, а лишь обеспечить надежную защиту финансовых интересов Союза от нарушений принципов верховенства права,
– сказал Йоханнес Хан.
Кроме этого, он отмечал, что в Венгрии активно работает орган по вопросам добропорядочности, однако по состоянию на данный момент в Брюсселе не могут дать положительную оценку прогрессу, который сделал Будапешт.
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Последние циничные заявления Венгрии в сторону Украины
- Венгерский дипломат Петер Сийярто прокомментировал отчет Европейской комиссии по расширению, в частности, вопрос вступления Украины в ЕС. По его мнению, оценка Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий – "правильная" и любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал скандальное заявление о том, что принять Украину в ЕС, не зная ее параметров, нельзя.
- Также Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину, пока не восстановят права этнических венгров. Будапешт не впервые обвиняет Украину в притеснениях прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье и постоянно спекулирует этой темой.