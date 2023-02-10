Будет ли в Украине ранняя весна: предварительный прогноз синоптиков

Последний месяц зимы пришел в Украину с морозом и снегом. На части территории температура даже опустилась до -20 градусов. Впрочем, уже на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление.

Будет ли в Украине ранняя весна, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом пишет 24 Канал.

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Наталья Птуха на брифинге отметила, что официальных прогнозов пока нет. Они появятся где-то через неделю – две.

Впрочем, синоптик добавила, что февраль у нас довольно интенсивный с возвращением морозов.

Поэтому ожидать ранней весны сейчас не стоит,

– сказала Птуха.