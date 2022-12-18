Могут ли россияне усилить ракетные удары перед Новым годом: что говорят в ВСУ

Украинцы опасаются, что россияне захотят испортить Новый год и усилят ракетный террор. Спикер Воздушных Сил рассказал, чего следует ожидать от оккупантов накануне зимних праздников.

Главная цель России сейчас истощить украинцев ракетными атаками и убедить их в том, что нужно сложить оружие. В то же время в канун Нового года и рождественских праздников многие не без основания опасаются того, что Россия усиленно возобновит обстрелы, однако представитель ВСУ Юрий Игнат призвал не "привязываться к датам" и ожидать "сюрпризов" от врага не только на праздники.

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У России есть четкий план уничтожения Украины

По словам спикера Воздушных Сил, оккупанты определили для себя определенные приоритеты относительно того, что они планируют делать в Украине. Очевидно, ни Новый год, ни Рождество не будет тем, что усилит или, наоборот, удержит захватчиков.

Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас приветствовать. Ну, можно да, привязываться – не привязываться… У них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий,

– отметил Игнат.

Кроме того, он констатировал, что Кремль имеет целью нанести как можно более сильную боль Украине и ее гражданам, поэтому и выбирает соответствующие цели. В то же время, Игнат отметил, что ракетные атаки для российских властей – это также "игра на публику" и попытка заверить граждан страны в том, что "все хорошо".

В зависимости от того, где нам будет болезненнее, они туда и бьют – как можно подлее, как можно более нагло и болезненно. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору… Для русского народа тоже нужно работать, на внутреннюю публику,

– подытожил представитель.

Зеленский предлагал закончить войну России на праздники

К этой теме следует сказать, что раньше Владимир Зеленский предложил Путину вывести войска своего террористического государства к Рождеству и действиями подтвердить, что Россия "хочет мира". Впоследствии у Путина ответили на это предложение сказали, что Украина должна смириться с "новыми реалиями". То есть, с тем, что российская армия теперь будет в Украине. Большего маразма не следует ожидать от Кремля.