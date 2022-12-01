Об этом сообщили в компании ДТЭК. Так что жителям Одессы необходимо зарядить свои гаджеты, потому что сколько времени не будет света – неизвестно.
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Какая ситуация со светом в Одессе
В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,
– говорят в ДТЭК.
В Одессе заработал электротранспорт
1 декабря в Одессе будет курсировать электротранспорт. Это стало возможным из-за увеличения лимитов энергопотребления.
"В связи с увеличением лимитов энергопотребления сегодня будет функционировать электротранспорт. Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города", – пишут местные телеграм-каналы.
Блэкаут в Украине: последние новости
- Из-за вероятности блэкаута возникли дискуссии по поводу эвакуации. В частности, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.
- Впрочем, замглавы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.
- Кстати, в ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. В компании говорят, что он может произойти из-за значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.
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