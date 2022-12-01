Про це повідомили у компанії ДТЕК. Тож мешканцям Одеси необхідно зарядити свої гаджети, бо скільки по часу не буде світла – невідомо.
До теми Відключення світла в Україні 1 грудня: які графіки діятимуть в областях
Яка ситуація зі світлом в Одесі
У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,
– кажуть у ДТЕК.
В Одесі запрацював електротранспорт
1 грудня в Одесі курсуватиме електротранспорт. Це стало можливим через збільшення лімітів енергоспоживання.
"У зв'язку зі збільшенням лімітів енергоспоживання сьогодні буде функціонувати електротранспорт. Трамваї та тролейбуси почали виходити з депо на маршрути міста", – пишуть місцеві телеграм-канали.
Блекаут в Україні: останні новини
- Через ймовірність блекауту виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо доведеться вивезти частину населення з Києва.
- Втім, заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекауту по всій країні.
- До речі, у ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. У компанії кажуть, що він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.
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