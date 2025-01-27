Такое мнение 24 Каналу высказал профессор кафедры национальной безопасности и политологии Национального университета "Острожская академия" Юрий Мациевский, отметив, что Трамп уже намекал о "добром" соглашении.

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Почему Трамп не станет на сторону России

Президент США Дональд Трамп не может допустить, чтобы Украина просто упала, потому что это будет его личное поражение. Он уже намекал Владимиру Зеленскому, что украинцы получат хорошую сделку с его точки зрения. То есть Украина сможет сохранить государство и суверенитет, но потеряет территории.

Спецпредставитель США Кит Келлог также понимает, что возвращение Украины под контроль России станет геополитическим поражением Штатов. Таким образом Москва сможет проецировать свою силу на страны НАТО, а это непосредственная угроза.

Не НАТО угрожает России, а Россия – НАТО <..> Не думаю, что Трамп просто так "сольет" Украину. Этого не будет,

– подчеркнул Юрий Мациевский.

Предлагалось отменить некоторые санкции в отношении России. И тогда часть средств, которые будут генерироваться Кремлем после продаж энергоносителей, должны возвращаться на восстановление Украины через новые налоги.

Это может сработать, но этих денег будет мало. Количество финансирования будет ограничено, и это еще один внутренний вызов, с которым будем сталкиваться после окончания войны,

– отметил профессор.

Отметим, что в связи с решением Госдепартамента провести 90-дневный аудит агентство США по международному развитию приостановило финансирование всех своих программ и проектов в мире, в частности в Украине.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это решение. По его словам, военная помощь Украине не прекратится.