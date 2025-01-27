Приказы администрации экс-президента Джо Байдена никто не будет отменять, потому что там есть контракты для военной промышленности Штатов. Это 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Здесь все продолжается. Это все в соответствии с приказами прошлой администрации. Их никто не будет отменять, потому что там есть контракты для военной промышленности США. Вы же понимаете, как программа милитарной поддержки Украины работает. Это не так, что они нам деньги дают, а мы покупаем что-то. Нет, они эти деньги инвестируют в свои военные производства", – объяснил он.

Речь идет о крайне выгодных контрактах. Это государственный заказ для поставки на конкретную войну конкретного ресурса. В этом случае – в Украину. Поэтому эти программы продолжают работать.

Трамп начинает переформатирование

Михаил Подоляк отметил, что американский лидер Дональд Трамп начинает переформатирование внутреннего и политического, и управленческого контура. Он хочет провести аудит эффективности тех или иных институтов не только с финансовой, но и с управленческой точки зрения.

В частности, институтов, которые работают на внешнем рынке. Потому что Штаты в целом на большое количество государственных агентств, которые работают на различных национальных рынках в других странах, тратят огромные средства на гуманитарные программы. Это больницы, школы и так далее. Здесь приостановлено,

– подчеркнул чиновник.

Также после этого аудита ряд программ будет работать. Часть – наверное, будет переформатирована. Однако это внутренняя политика Соединенных Штатов Америки, которая точно не касается тех или иных решений Украины.

"Но я бы советовал спокойно к этому относиться. Трамп демонстрирует, что он готов иначе переформатировать все, что касается работы на внутреннем управленческом треке", – добавил советник председателя ОПУ.

Напомним, Госдеп США решил прекратить на 90 дней финансирование иностранной помощи для осуществления ревизии. Это решение было принято во исполнение приказа Дональда Трампа. В частности, USAID в Украине получила приказ приостановить финансирование всех проектов. Это агентство в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военная помощь для Украины не отменена. В ЦПД объяснили, что ограничение касается только определенных проектов в Украине, в частности, финансирования школ и медицинских инициатив.