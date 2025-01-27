Накази адміністрації експрезидента Джо Байдена ніхто не буде скасовувати, тому що там є контракти для військової промисловості Штатів. Це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Тут все продовжується. Це все відповідно до наказів минулої адміністрації. Їх ніхто не буде скасовувати, тому що там є контракти для військової промисловості США. Ви ж розумієте, як програма мілітарної підтримки України працює. Це не так, що вони нам гроші дають, а ми купуємо щось. Ні, вони ці гроші інвестують у свої воєнні виробництва", – пояснив він.

Мовиться про вкрай вигідні контракти. Це державне замовлення для постачання на конкретну війну конкретного ресурсу. У цьому випадку – в Україну. Тому ці програми продовжують працювати.

Трамп починає переформатування

Михайло Подоляк зазначив, що американський лідер Дональд Трамп починає переформатування внутрішнього і політичного, і управлінського контуру. Він хоче провести аудит ефективності тих чи інших інституцій не тільки з фінансового, а й з управлінського погляду.

Зокрема, інституцій, які працюють на зовнішньому ринку. Тому що Штати загалом на велику кількість державних агенцій, які працюють на різних національних ринках в інших країнах, витрачають шалені кошти на гуманітарні програми. Це лікарні, школи і так далі. Тут призупинено,

– підкреслив посадовець.

Також після цього аудиту низка програм працюватиме. Частина – напевно, буде переформатована. Однак це внутрішня політика Сполучених Штатів Америки, яка точно не стосується тих чи інших рішень України.

"Але я б радив спокійно до цього ставитись. Трамп демонструє, що він готовий інакше переформатувати все, що стосується роботи на внутрішньому управлінському треку", – додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Держдеп США вирішив припинити на 90 днів фінансування іноземної допомоги для здійснення ревізії. Це рішення було ухвалено на виконання наказу Дональда Трампа. Зокрема, USAID в Україні отримала наказ призупинити фінансування всіх проєктів. Ця агенція в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військова допомога для України не скасована. У ЦПД пояснили, що обмеження стосується лише певних проєктів в Україні, зокрема, фінансування шкіл і медичних ініціатив.