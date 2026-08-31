"Мы не умрем с голоду": "Флэш" объяснил, как Украина сможет избежать продовольственного кризиса

В связи с активизацией российских ударов по складам больших компаний в обществе растет беспокойство из-за возможных проблем с обеспечением продовольствием.

Западные СМИ начали писать о возможном дефиците товаров и продуктов питания в Украине. Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал украинцев не поддаваться слухам и дезинформации.

Что "Флэш" говорит о возможной угрозе продовольственного кризиса?

Несмотря на то, что удары врага разрушают склады больших компаний, производители и продавцы, подчеркивает Бескрестнов, перестраивают каналы поставок.

Даже в случае крайней необходимости "Европа с радостью заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта".

Мы не "умрем с голоду",

– подчеркнул "Флэш".

В целом же он призвал украинцев трезво оценивать ситуацию и не верить слухам и дезинформации, чтобы не поддаваться паническим настроениям.

Бескрестнов также пояснил, что враг не нападает на "еду". Вместо этого, по словам "Флэша", россияне наносят удары по большому бизнесу, который обеспечивает рабочие места и приносит налоги.

Следует отметить, что в течение последних нескольких дней в результате массированных обстрелов и атак на логистическую инфраструктуру в Киеве и Киевской области разрушениям и повреждениям подверглись склады и распределительные центры ряда украинских и международных компаний.

В частности, пострадали объекты таких предприятий, как "Агромат", "Дом игрушек", ROSHEN, Comfy, NOVUS, "Новая почта", PUMA и другие. Под ударом неоднократно оказывались и объекты сети "Эпицентр" в разных городах Украины.

Из-за этого в супермаркетах Киева и области начали фиксироваться перебои с поставками товаров. В некоторых магазинах покупатели уже замечают пустые полки и временное отсутствие отдельных продуктов.

Наиболее ощутимый дефицит наблюдается с подсолнечным маслом – в некоторых торговых точках его сейчас вообще нет в продаже. В то же время в отдельных магазинах NOVUS покупатели сталкиваются с нехваткой хлеба, картофеля, яблок, овсяных хлопьев, курицы и замороженных полуфабрикатов. При этом в АТБ уже ввели ограничения на количество некоторых товаров в одни руки.