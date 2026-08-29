Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, за 4,5 года полномасштабной войны Украина накопила достаточно опыта, чтобы справиться с этими вызовами.

Будет ли дефицит продуктов в Украине?

Как подчеркнул Ус, в начале полномасштабной войны в Киеве действительно наблюдалась определенная нехватка продуктов в течение двух недель. Тогда враг контролировал часть складов. Но затем сети смогли перестроить логистику.

Сейчас компании занимаются тем, чтобы распределить продукцию по средним и малым складам. Это займет некоторое время, но ситуация разрешится.

Есть простой пример. Арбузы недавно исчезли из продуктовых сетей в Киеве на несколько дней. После этого они вернулись и даже по более низким ценам. То есть продукции достаточно. Но компании занимаются распределением,

– подчеркнул Ус.

Действительно ли в Украине будут проблемы с доступом к продуктам: смотрите видео 24 Канала

Поэтому не стоит говорить о том, что нас ждет голод зимой. В Украине достаточно места, чтобы распределить продукты и не допустить этого кризиса.