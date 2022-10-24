В случае критической ситуации, войска США или Великобритании могут даже не использовать потенциал сухопутных войск. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что войска США или Великобритании могут воевать на стороне Украины, но делать это "не напрямую".

Петреус знает некоторые алгоритмы, которые могут в ближайшее время использовать войска США. Я не исключаю, что США, в случае критической ситуации, могут привлечь рычаги, для которых даже не нужно использовать потенциал сухопутных войск,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, США достаточно использовать в этой ситуации исключительно ракетный потенциал, имеющийся в наличии их военных сил.

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