У разі критичної ситуації, війська США або ж Великої Британії можуть навіть не використовувати потенціал сухопутних військ. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що війська США або Великої Британії можуть воювати на боці України, але робити це "не безпосередньо".

Петреус знає про деякі алгоритми, які можуть найближчим часом використовувати війська США. Я не виключаю, що США, у випадку критичної ситуації, можуть залучити важелі, для яких навіть не потрібно використовувати потенціал сухопутних військ,

– пояснив оглядач.

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За його словами, США достатньо використовувати у цій ситуації виключно ракетний потенціал, який є у наявності їхніх військових сил.

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