Украина и воюет за нас, – Санду оценила угрозы войны для Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что ее стране не угрожает российская агрессия, пока Россия продолжает войну против Украины. Об этом она сказала во время своей речи в парламенте.

Санду подчеркнула, что сейчас жителям Молдовы не угрожает война. По ее словам, российская армия не может попасть в Кишинев, пока Украина держится и таким образом защищает Молдову.

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Молдове ничего не угрожает

Нет никакой опасности войны в Молдавии, пока Украина воюет. Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие,

– заявила Санду.

По ее словам, в 2030 Молдова должна стать членом Европейского Союза.

"Я призываю все политические силы поставить вступление в ЕС выше всех интересов и безоговорочно поддерживать это движение", – сказала Санду.

Она повторила обвинение в том, что Россия хочет дестабилизировать Молдову. Хотя Москва это отрицает.

Санду сказала, что Россия, войска которой расположены в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровья, будет продолжать пытаться дестабилизировать ее страну "изнутри" и похвалила правоохранительные органы за блокирование попыток посеять хаос.

Молдова на стороне Украины

С начала полномасштабного вторжения Молдова полностью находится на стороне Украины и осуждает вторжение России. Об этом заявила Майя Санду. News Maker.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", – отметила Санду.

Также президент добавила, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Молдавии.

"Имеем убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова. Молдаване должны знать, кто наши друзья, а кто наши враги", – добавила Санду.