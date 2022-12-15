Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Враг не разгружает снаряды ближе 100 километров от фронта, – Череватый

По словам Громова, прекращение огня со стороны украинских защитников возможно, но есть условие.

Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле,

– подчеркнул он.

Какая ситуация на фронтах

Алексей Громов отметил, что российское руководство изменило стратегические планы относительно Украины после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Оккупанты сосредоточились на захвате Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ заявил, что Россия массированными обстрелами пытается истощить украинцев и партнеров и перевести войну в продолжающийся вооруженный конфликт.

Мобилизация в Украине изменится после Нового года

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что мобилизация в Украине после Нового года несколько изменится. Детали она не раскрыла, однако отметила, что об изменениях в мобилизации после Нового года будут говорить публично.