Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Громова, припинення вогню з боку українських захисників можливо, але є умова.

Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі,

– наголосив він.

Яка ситуація на фронтах

Олексій Громов зазначив, що російське керівництво змінило стратегічні плани щодо України після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Крім того, представник Генштабу ЗСУ заявив, що Росія масованими обстрілами намагається виснажити українців та партнерів та перевести війну у тривалий збройний конфлікт.

Мобілізація в Україні зміниться після Нового року

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що мобілізація в Україні після Нового року дещо зміниться. Деталі вона не розкрила, однак зазначила, що про зміни у мобілізації після Нового року будуть говорити публічно.