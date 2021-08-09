В ОП отметили, что Украина "остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
К теме Если бы мы хотели поставить Украину на колени, сделали бы это с Путиным за сутки, – Лукашенко
В Офисе Президента отреагировали на заявления Лукашенко
Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества,
– заявил Никифоров.
Он также добавил, что необоснованные заявления Лукашенко имеют цель – отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются до сих пор.
"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости по нему пойти", – добавили в ОП.
Более того, президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.
Что этому предшествовало
- 9 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений во время пресс-конференции. В частности, они касались и Украины.
- Так, Лукашенко рассказал, что якобы Украина причастна к подготовке боевиков. Их, мол, перебрасывают на территорию Беларуси.
- Также он заявил, что готов признать временно оккупированный Крым российским. Это произойдет тогда, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".