В ОП отметили, что Украина "остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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В Офисе Президента отреагировали на заявления Лукашенко

Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества,

– заявил Никифоров.

Он также добавил, что необоснованные заявления Лукашенко имеют цель – отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются до сих пор.

"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости по нему пойти", – добавили в ОП.

Более того, президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

Что этому предшествовало