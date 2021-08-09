У ОП зазначили, що Україна "залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав". Відповідну заяву зробив прессекретар президента Сергій Никифоров.
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У Офісі Президента відреагували на заяви Лукашенка
Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти,
– заявив Никифоров.
Він також додав, що необґрунтовані заяви Лукашенка мають мету – відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають досі.
"Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Та Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти", – додали в ОП.
Ба більше, президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.
Що цьому передувало
- 9 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку заяв під час пресконференції. Зокрема вони стосувались й України.
- Так, Лукашенко розповів, що нібито Україна причетна до підготовки бойовиків. Їх, мовляв, перекидають на територію Білорусі.
- Також він заявив, що готовий визнати тимчасово окупований Крим російським. Це станеться тоді, коли "останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію".