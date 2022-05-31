"Будет не адмирал, а "петух" на зоне": оккупант уверяет отца, что точно уйдет с войны

Российский оккупант уверяет отца, что уйдет с войны в Украине. Если нужно быть, то совершит бунт и будет из руководства "не адмирал, а "петух" на зоне".

Перехваченный разговор российского оккупанта с отцом опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины 31 мая.

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Оккупант хочет уехать из Украины

Во время телефонного разговора отец убеждает сына, чтобы он уехал с войны в Украине. Он объясняет ему, как скорей вернуться домой. Он убеждает оккупанта, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не подписывал новый контракт.

Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. "Садите" говори и все,

– говорит отец русского солдата.

Отец убеждает сына вообще не подписывать бумаги. Сын объясняет, что сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт. А если руководство заставит, то он повиноваться не будет, а наоборот взбунтует.

Да, я знаю, не волнуйся. Мне оно не нужно. Говорю, ничего не подпишу. Никуда меня не повезут. Повезут – пойдут. Будут сидеть. И будет у него звание не "адмирал", а ниже моего. "Петух" на зоне будет,

– отвечает оккупант отцу.

Российские контрактники хотят как можно быстрее покинуть Украину

Полный разговор сына-оккупанта с отцом можно послушать по ссылке

В конце мая истекает определенный Россией 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Это значит, что русские солдаты могут "законно" покинуть службу.

Контрактники российской армии не могут уже дождаться конца мая, чтобы поскорее бежать из Украины . Об этом свидетельствуют телефонные разговоры кафиров, перехватываемых Службой безопасности Украины.

Российские кафиры сами понимают, что командование их не отпустит, потому что найти новых желающих воевать непросто. Командование приезжает и агитирует самыми разными способами, чтобы солдаты остались еще. Кроме того, руководители запугивают кафиров, что они испортят их характеристику в личном деле. Впрочем, как рассказывает один из военных, это еще ни одного не остановило.

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